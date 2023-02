Perugia, troppe buche: scatta il limite dei 30 km/h

04 febbraio 2023 a

a

a

Velocità ridotta a 30 km/h per colpa delle troppe buche lungo la strada. Il provvedimento è del Comune di Perugia e segue il sopralluogo effettuato dai tecnici in via della Gomma e in via dell’Agricoltura.

E' sempre più allarme per le buche sulle strade: ogni ora tre auto danneggiate

Ricognizioni che hanno messo in evidenzia - come si legge nell’ordinanza numero 151 firmata dalla comandante della polizia locale, Nicoletta Caponi - “l’esistenza di importanti buche e sconnessioni sui piani stradali per cui, in attesa delle opere di ripristino, per motivi di sicurezza e della circolazione, è stata posizionata segnaletica di pericolo specifica e si è ritenuto di adeguare il limite massimo di velocità alle effettive condizioni del tracciato stradale”.

Servizio completo nell'edizione del 4 febbraio del Corriere dell'Umbria

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.