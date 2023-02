Gualdo, 20enne investito e abbandonato lungo la strada: denunciata 53enne

Francesca Marruco 03 febbraio 2023 a

a

a

Una 53enne è stata denunciata per lesioni personali gravissime e fuga. E' lei la donna che ha investito il ragazzo un ventenne a Gualdo Tadino il 16 gennaio scorso. E poi non si è fermata a prestargli soccorso. Adesso che è stata ascoltata dagli inquirenti ha spiegato che era convinta di aver preso un animale selvatico. Il ragazzo era stato trovato solo la mattina dopo da un passante che si era accorto del corpo di un giovane nel fosso. Il ventenne, dopo ore all'aperto, era stato portato in ospedale a Perugia in condizioni disperate, con svariate fratture, un severo trauma cranico e un arto a rischio. A due settimane dall'investimento si trova ancora in terapia intensiva.

Trovato sulla strada in fin di vita, indagano i carabinieri

La donna, una 53enne di Foligno, è stata sentita nei giorni scorsi dal sostituto procuratore, Franco Bettini, titolare del fascicolo di inchiesta. E' stato il suo legale, Guido Bacino, a chiedere un interrogatorio con il magistrato che stava indagando sull'accaduto. I carabinieri avevano individuato la sua auto, una Fiat Panda, nei giorni immediatamente successivi all'investimento: la donna l'aveva infatti portata presso un carrozziere.

Trovato in fin di vita sulla strada, ipotesi auto pirata

Per i militari era stato molto semplice individuarla. Restava però il dubbio che magari, quel pomeriggio alla guida dell'auto potesse esserci qualcun altro: ma la donna, in sede di interrogatorio ha chiarito che alla guida c'era lei. Erano le 17.30 -ha detto - tornava a casa dopo il lavoro, pioveva ed era buio e ha escluso che potesse trattarsi di una persona. Invece quel ragazzo lotta ancora tra la vita e la morte.

Caccia al pirata della strada che ha ridotto ventenne in fin di vita: sentita persona informata dei fatti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.