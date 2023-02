Perugia, aggredisce la compagna con un coltello: polizia denuncia una 40enne

03 febbraio 2023 a

Aggredisce la compagna per strada con un coltello. E' per questo motivo che una donna di 41 anni di origine sudamericana è stata denunciata dalla polizia di Stato per lesioni personali aggravate. Il fatto, secondo quanto riferisce una nota della questura, si è verificato la notte scorsa in via Sicilia. Sul posto i poliziotti sono intervenuti dopo il 118 e hanno subito sentito un testimone che gli ha riferito di aver notato la donna – in stato di alterazione dovuto all’abuso di sostanze alcoliche – in compagnia di un’altra ragazza che, alla sua vista, si è allontanata velocemente.

Dopo aver avvicinato la 41enne, l’uomo ha detto di aver visto che presentava una ferita da taglio all’altezza del torace. Allarmato, aveva quindi immediatamente chiesto l’intervento dei soccorsi e chiamato la polizia di Stato. Accompagnata in ospedale, al termine delle cure, la donna è stata sentita dai poliziotti ai quali ha raccontato di aver litigato con la propria compagna – una cittadina di origine sudamericana, classe 1982 – che è risultata essere irregolare sul territorio nazionale. La discussione, iniziata per strada, era poi proseguita all’interno dell’abitazione della coppia dove la 40enne, al culmine della lite, aveva preso un coltello e l’aveva colpita al petto.

Gli agenti, a quel punto, sono andati a casa della vittima dove hanno identificato la compagna e un altro cittadino straniero - un 43enne risultato anche lui irregolare sul territorio nazionale – per poi provvedere alla perquisizione domiciliare che ha dato esito positivo. Infatti, all’interno dell’abitazione gli agenti hanno rinvenuto un coltello da cucina e una maglietta con delle tracce ematiche, entrambi sequestrati dai poliziotti.

