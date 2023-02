Perugia, picchia e violenta la ex fidanzata in discoteca: denunciato 21enne

03 febbraio 2023 a

Un 21enne è stato denunciato dalla polizia per violenza sessuale, rapina, lesioni e sostituzione di persona. Secondo quanto riferisce una nota della Procura della Repubblica di Perugia, il giovane ha violentato la ex fidanzata in una discoteca a Perugia dopo averle rubato il telefono e averla sbattuta a terra strappandole gli slip e picchiandola. Il giovane ha pure mandato messaggi hot ai contatti della rubrica del telefono della giovane, fingendosi lei. La giovane lo ha denunciato e il gip di Perugia ha disposto per lui, residente ad Assisi, la misura cautelare del divieto di avvicinamento a meno di 500 metri dalla giovane e l'obbligo di presentazione quotidiano alla polizia giudiziaria.

