Omicidio Samuele De Paoli, chiesto il rinvio a giudizio per Patricia

Fra. Mar. 03 febbraio 2023 a

a

a

La Procura generale ha chiesto il rinvio a giudizio per omicidio preterintenzionale per Hudson Pinheiro Reis Duarte, nota come Patricia. L'appuntamento in aula, dinanzi al gup, Piercarlo Frabotta, è fissato per il 15 marzo prossimo. La Procura Generale aveva avocato le indagini dopo che la Procura della Repubblica aveva chiesto l'archiviazione per l'accusa di omicidio.

Morte Samuele, opposizione ad archiviazione: "Immagini sparite e 4 dna non identificati"

Il legale dell'indagata, Francesco Gatti, dice: "Affronteremo serenamente anche questo momento processuale. Eventuali riti alternativi saranno valutati con la cliente".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.