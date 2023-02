Perugia, anziano muore nel parcheggio dell'ospedale. Inutili i soccorsi

03 febbraio 2023 a

a

a

Un uomo di 71 anni, perugino, è morto stamattina intorno alle 7,30 nel parcheggio del Santa Maria della Misericordia per un malore. Stando a quanto risulta al posto fisso di polizia dell'ospedale, l'uomo, residente nella periferia a sud della città, aveva appena parcheggiato e stava andando a piedi verso l'ospedale per effettuare delle analisi. Improvvisamente si è accasciato e ha perso i sensi. Le persone presenti hanno chiamato i soccorsi ma non c'è stato nulla da fare.

Maria Elia morta a 17 anni in ospedale: il gup dispone nuove indagini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.