Gubbio, presidente Federmoto sfregiato con taglierino: aggressore a processo

Francesca Marruco 03 febbraio 2023 a

a

a

Uno sfregio permanente al volto causato da un taglierino. E’ per questo motivo – e pure per le botte che l’altro gli avrebbe dato – che Giovanni Copioli, presidente della Federazione motociclistica italiana ieri mattina ha chiesto di costituirsi parte civile in tribunale nell’ambito del procedimento a carico dell’uomo che il 7 aprile del 2022 lo aveva aggredito a Gubbio per “futili motivi legati alla viabilità”. A dover rispondere di lesioni gravissime è un 50enne eugubino, assistito dall’avvocato Ubaldo Minelli, che ieri mattina ha chiesto e ottenuto il rito abbreviato.

Straniero aggredito in un locale, scattano due Daspo Willy

Secondo quanto ricostruito, i due, a bordo delle loro automobili si incrociano lungo la Perugia Ancona. L’eugubino sorpassa Copioli in prossimità di un restringimento di corsia. La manovra viene considerata azzardata. I due si fanno dei gestacci. Copioli lo segue e gli scatta una foto pensando di mostrarla poi alla Polstrada. Sempre a gesti stabiliscono di fermarsi poco dopo. Ma nella piazzola succede l’impensabile: secondo l’accusa l’eugubino lo picchia selvaggiamente. Esce dall’auto “brandendo un taglierino, lo prende a calci e pugni” poi dopo averlo fatto cadere a terra “lo colpisce violentemente al costato e agli arti inferiori e superiori anche utilizzando gli scarponi”. Con quel taglierino lo sfregia in pieno volto: gli resterà una cicatrice permanente di 7 centimetri sulla guancia. Non solo, l’altro gli rompe il polso e pure due costole. Per le altre ferite ne avrà per 40 giorni.

Aggressione in carcere: detenuto manda in ospedale due agenti in servizio



L’imputato ha sempre sostenuto che non aveva alcun taglierino in mano ma quello sfregio era stato causato dalla fibbia del giubbotto. L’uomo aveva anche a sua volta querelato Copioli, che nel procedimento è assistito dall’avvocato Paolo Righi. Quella querela era stata archiviata. Ora si tornerà in aula l’11 maggio prossimo per la discussione del rito abbreviato.

Aggressione ai passanti dopo Como-Perugia, Daspo di 5 anni a ultrà del Grifo





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.