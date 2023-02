Perugia, droga stoccata in un agriturismo e poi spacciata a Marotta: 4 arresti

Fra.Mar. 03 febbraio 2023 a

La droga - cocaina e hashish - veniva stoccata e preparata per essere venduta in un agriturismo di Perugia. I carabinieri del comando di Pesaro_Urbino che hanno eseguito 4 arresti dicono che la droga stoccata era in grandi quantità. Il coinvolgimento di Perugia nell'ambito dell'operazione antidroga Mare d'Inverno emerge in seguito all'esecuzione delle misure cautelari.

Secondo quanto reso noto dai carabinieri sono 13 le persone indagate che, a vario titolo, contribuivano allo smercio di droga che avveniva principalmente a Marotta. Dall'agriturismo di Perugia infatti, lo stupefacente, stoccato in panetti da 100 a 500 grammi, veniva portato in un campeggio di Marotta.

Nel corso dell'indagine sono stati eseguiti due arresti e due denunce per detenzione ai fini di spaccio e sono stati documentati più di 30 episodi di cessione e vendita di stupefacente, per un quantitativo accertato di oltre 9 kg di cocaina, dei quali 1,5 kg sottoposti a sequestro.

