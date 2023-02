Terni: caro bollette, il Comune tiene accese meno tempo le luci per risparmiare

Simona Maggi 03 febbraio 2023 a

a

a

Anche il Comune di Terni pensa a pagare meno le bollette. E’ stata così decisa una serie di accorgimenti come ad esempio il posticipare l’accensione della pubblica illuminazione “di 15’ rispetto al tramonto astronomico” e “l’anticipo dello spegnimento di 15’ rispetto all’alba”. L'elenco è ben più ampio e si riferisce ad altre voci.

Stretta in arrivo sull'illuminazione pubblica contro il caro bollette

La giunta Latini ha approvato una delibera in cui è stato inserito un elenco di provvedimenti straordinari per il risparmio energetico e contro i rincari dei prezzi energetici.

“Ovviamente abbiamo pensato di fare dei tagli – spiega l’assessore al bilancio, Orlando Masselli - senza inficiare gli aspetti di sicurezza ed ordine pubblico”.

Caro bollette, i Comuni spengono le luci. Mercoledì vertice dei sindaci con i prefetti

Tra i provvedimenti oltre a quello di posticipare l’accensione della pubblica illuminazione anticipare lo spegnimento all’alba c'è anche l'illuminazione dei monumenti e delle facciate che è stata posticipata, anche in questo caso l'accensione e lo spegnimento alle 23, ma per la fontana di piazza Tacito le limitazioni si riferiscono solo alle luci del castello, non al mosaico.

Servizio completo sul Corriere dell'Umbria del 3 febbraio 2023

Luci di Natale accese dal Black Friday. Ridotti i consumi di energia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.