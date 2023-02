Terni: cocaina in tasca, arrestato 37enne dalla guardia di finanza

03 febbraio 2023 a

Un 37enne originario del Marocco è stato arrestato dagli uomini della guardia di finanza di Terni per detenzione di droga a fini di spaccio. L’uomo è stato fermato non lontano da Larviano, visto che sarebbe solito agire nei boschi della zona, ed aveva addosso circa 55 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi già pronte per essere spacciate.

In tasca aveva anche 800 euro in contanti, che le fiamme gialle ritengono essere il provento dell’attività di spaccio. Senza fissa dimora e irregolare in Italia, sullo spacciatore marocchino grava un divieto di ingresso nel nostro Paese fino al 2024.

L’udienza di convalida dell'arresto si è tenuta mercoledì 1 febbraio 2023 in tribunale, di fronte al giudice Simona Tordelli che ha disposto nei confronti del 37enne la misura della custodia cautelare in carcere, come chiesto dalla procura di Terni e in particolare dal sostituto procuratore della Repubblica, Marco Stramaglia.

