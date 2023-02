Umbria, in marcia di notte da Perugia ad Assisi contro tutte le guerre

02 febbraio 2023 a

"Il prossimo 24 febbraio entreremo nel secondo anno di guerra in Ucraina senza che ci sia ancora un serio impegno internazionale per fermarla. 365 giorni di omicidi, infanticidi, femminicidi, feriti, mutilati, sfollati, rifugiati, sofferenze, disperazione, distruzioni, macerie". Lo scrive il Comitato promotore della Marcia Perugia Assisi che aggiunge: "In occasione di questo tragico anniversario, sentiamo il dovere di organizzare una nuova manifestazione per la pace, in solidarietà con le vittime innocenti di questa e di tutte le altre tragiche guerre che continuano a devastare la famiglia umana e il pianeta".

L'appuntamento: "Nei primi minuti del 24 febbraio, nel buio e nel freddo della notte, marceremo da Perugia ad Assisi portando, ciascuno, il volto di una delle vittime, una fiaccola e la domanda incessante di pace". La partenza è prevista giovedì 23 febbraio alle ore 24 da Perugia (Giardini del Frontone) e l’arrivo ad Assisi (Rocca Maggiore) alle ore 6 di venerdì 24 febbraio.

Infine l'appello: "Nessuno sa quanto durerà la notte della guerra. Ma tutti sanno che la sua continuazione ci farà molto male perché viviamo nel tempo in cui tutto è interconnesso: guerra, aumento del costo della vita, recessione, impoverimento, disastri climatici,… Per questo è sempre più urgente che i responsabili della politica internazionale facciano ogni sforzo per fermare i combattimenti e ricostruire le condizioni della pace. Per questo non possiamo stancarci di chiedere e, soprattutto, fare pace". Prima della partenza, i partecipanti si incontreranno giovedì 23 febbraio a Perugia alle ore 21.00 nella Sala dei Notari del Palazzo dei Priori per un incontro di riflessione e proposta.

