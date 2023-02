Umbria: Spoleto. abbatte con l'auto le transenne e poi tenta di scappare

02 febbraio 2023 a

a

a

Gli agenti della polizia di Stato del Commissariato di Spoleto nella notte tra il primo e il due febbraio sono intervenuti sulla Strada Statale 685, nei pressi dello svincolo per Eggi, dove era stato segnalato l’abbattimento della cartellonistica stradale e delle barriere provvisorie, installate per impedire l’accesso alla galleria di Forca di Cerro durante i lavori notturni di manutenzione.

Incidente mortale, l'automobilista rumeno dall'ospedale andrà in carcere

Gli agenti giunti sul posto, hanno constatato che il danneggiamento era stato provocato da un’auto che si era data alla fuga. Poco dopo, i poliziotti sono stati avvicinati dagli operai del cantiere, che hanno raccontato che l’automobilista, dopo aver abbattuto la cartellonistica, aveva proseguito pericolosamente la marcia all’interno della galleria, schivando le impalcature, urtando un veicolo in sosta e fermandosi solo dopo aver trovato la carreggiata completamente ostruita dai mezzi di lavoro.

Sicurezza pedoni, in arrivo altre zone 30

Identificato come un cittadino albanese, classe 1966, l’uomo ha mostrato fin da subito evidenti segni di alterazione psicofisica dovuti all’abuso di alcol, negando quanto accaduto e dichiarando di aver investito dei cinghiali. Per questo motivo, gli operatori hanno avviato le procedure per sottoporlo alla prova dell’etilometro. Il 57enne ha però rifiutato di effettuare il test. Dalle verifiche è emerso, inoltre, che l’uomo era alla guida di un’automobile senza la patente di guida. Il conducente è stato deferito all’Autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 186 del Codice della Strada, per guida in stato di ebbrezza. Il 57enne, inoltre, è stato sanzionato amministrativamente ai sensi dell’articolo 180 del Codice della Strada.

Furti nelle auto davanti al cimitero, due arresti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.