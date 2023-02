Terni. Furto in appartamento: ladri scoperti, uno scappa e si rompe una gamba

02 febbraio 2023 a

E' stato scoperto dentro un'abitazione a rubare, insieme a tre complici, ha pensato bene di fuggire saltando dalla finestra ma, nella caduta, si è rotto un gamba.

E' quanto avvenuto nella serata di mercoledì 1 febbraio 2023 a Terni, nel centralissimo vico San Lorenzo, protagonisti quattro giovani di origine nordafricana che sono stati sorpresi dai carabinieri della stazione di Papigno e del Radiomobile del comando provinciale di Terni, dopo che un vicino aveva dato l'allarme.

In un appartamento al primo piano di una palazzina i militari hanno trovato i quattro: due si sono subito arresi senza opporre resistenza, gli altri due sono saltati dalla finestra. Uno è rimasto infortunato, ed è stato bloccato, l'altro invece è riuscito a far perdere le proprie tracce. Identificati, due dei giovani sono risultati essere tunisini, il terzo libico.

Durante la perquisizione personale, addosso a uno di loro è stato trovato un orologio da polso, che i proprietari dell’abitazione hanno riconosciuto come loro. I tre sono così stati arrestati, in flagranza del reato di violazione di domicilio aggravata. Al termine degli accertamenti, i due cittadini tunisini sono stati rinchiusi nelle camere di sicurezza del comando provinciale di Terni dell'Arma, mentre il ferito è piantonato in ospedale.

