Assisi, Piero Fabbri resta in carcere: respinta richiesta domiciliari

02 febbraio 2023 a

a

a

Resta in carcere Piero Fabbri il 56enne arrestato con l'accusa di omicidio volontario con dolo eventuali per aver ucciso il 24enne Davide Piampiano.

Fabbri dopo lo sparo a Davide Piampiano: "Oddio che abbiamo fatto"

Lo ha deciso il gip, Piercarlo Frabotta che ha respinto la richiesta dell'avvocato Luca Maori che difende l'uomo in cella. Resta in carcere Piero Fabbri il 56enne arrestato con l'accusa di omicidio volontario con dolo eventuali per aver ucciso il 24enne Davide Piampiano. Lo ha deciso il gip, Piercarlo Frabotta che ha respinto la richiesta di arresti domiciliari dell'avvocato Luca Maori che difende l'uomo in cella.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.