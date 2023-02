Terni, fuga dal ristorante senza pagare: tre ragazzi tornano e saldano il conto

02 febbraio 2023 a

a

a

Erano scappati dal ristorante senza pagare il conto, poi però ci hanno ripensato e hanno saldato quanto dovuto dopo due giorni. La "fuga" era avvenuta lunedì 30 gennaio 2023 in un locale di Borgo Rivo, a Terni, il Duomila.

Escono dal ristorante: "Andiamo a fumare". Poi scappano senza pagare il conto

I proprietari avevano pubblicato un messaggio molto chiaro sui social. “Siamo stanchi per questo comportamento e non abbiamo mai preso posizione in merito. Ma questa volta ci vogliamo tutelare e per questo chiediamo a questi tre ragazzi di tornare al locale e di pagare. Nel caso non tornino a pagare dovremo prendere provvedimenti legali e avviare la procedura di denuncia”.

Dorme in hotel ma non paga: denunciato dalla polizia

Dopo questo messaggio i ragazzi si sono fatti vivi saldando il conto. A comunicare la storia a lieto fine è stato proprio lo stesso ristorante: “Ringraziamo questi tre giovani che sono tornati sui loro passi. Bravi ragazzi. E ringraziamo tutti i nostri clienti e tutte le persone che hanno fatto girare il nostro post online”.

Giovani rubano e scappano senza pagare il conto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.