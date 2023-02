Terni, schianto mortale in Valnerina. Il pirata della strada andrà in carcere

Antonio Mosca 02 febbraio 2023 a

La Procura della Repubblica di Terni ha dato il nullaosta per i funerali di Manuel Galeazzi, il 36enne morto in uno scontro sulla strada Valnerina a Collestatte. Non c’è stato bisogno di ricorrere all’esame autoptico. Le esequie si svolgeranno venerdì 3 febbraio, alle 15, nella chiesa di Santa Maria, a Ferentillo.

Intanto il gip Chiara Mastracchio ha convalidato il fermo dell’automobilista rumeno di 24 anni che ha travolto e ucciso a Collestatte Piano il 36enne che si trovava al volante di una Smart.

Il 24enne rumeno, difeso dall'avvocato Tommaso Filidei, era stato trovato positivo all’alcol e alla cocaina e, subito dopo lo schianto sulla strada Valnerina, era fuggito a piedi. Non appena sarà dimesso dall’ospedale sarà condotto nel carcere di vocabolo Sabbione.

