Fra. Mar. 02 febbraio 2023

a

a

Omicidio stradale. E’ questa l’accusa che viene contestata alla 66enne alla guida dell’automobile che martedì sera ha investito una 76enne a Colombella. La donna, dopo essere stata portata d’urgenza in pronto soccorso per le gravi ferite riportate, è deceduta in poche ore.

Trovato in fin di vita sulla strada, ipotesi auto pirata

Servizio completo nel Corriere del 2 febbraio

