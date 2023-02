Assisi, Fabbri dopo lo sparo a Davide Piampiano: "Oddio che abbiamo fatto"

Francesca Marruco 02 febbraio 2023 a

a

a

Nello straziante video che ha permesso agli inquirenti di ricostruire veramente l’accaduto, Piero Fabbri minimizza per i primi sei minuti dopo aver centrato il figlioccio con una fucilata. Solo dopo 12 lunghissimi minuti dallo sparo inizia a dire tra le bestemmie, “oddio quel che emo fatto”.

Davide Piampiano ucciso: l'amico arrestato ha mentito anche alla moglie

Un passo indietro. Davide cammina col telefonino in mano. Si ferma. Si sentte un colpo. Il ragazzo urla di dolore e si accascia. Chiama subito "Piero", che evidentemente era già lì e non è arrivato dopo come Fabbri ha raccontato poi. Il 56enne accorre e mentre il povero Davide continua a ripetere, con sempre meno fiato nei polmoni, “Pie so morto, so morto, so morto.."

Servizio completo nel Corriere dell'Umbria del 2 febbraio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.