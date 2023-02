Sanità in Umbria, Braganti pronto a lasciare l'Usl 1: proposto come nuovo direttore in Toscana

Alessandro Antonini 02 febbraio 2023 a

a

a

Massimo Braganti, attuale direttore dell’Azienda sanitaria di Perugia, è stato proposto come nuovo direttore di Estar, l’ente di supporto tecnico amministrativo della sanità toscana. Ad annunciarlo il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Braganti è pronto a lasciare l’Usl 1 e tornare nell’ente che ha costruito nel 2005 come Estar centro. La scelta per Braganti è obbligata, dato che i due incarichi non sono compatibili. Quindi si profila una nuova nomina all’Usl Umbria 1.

Servizio completo nell'edizione del 2 febbraio del Corriere dell'Umbria

Vaccini antinfluenzali, l'Umbria si accaparra 228 mila dosi con maxi gara da 3 milioni. Ecco il piano di somministrazione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.