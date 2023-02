Furto a Sigillo, ladri rubano decine di migliaia di euro di legumi biologici

02 febbraio 2023 a

a

a

Furto ai magazzini di Agribosco a Sigillo. Nella notte tra il 27 e il 28 gennaio i malviventi si sono introdotti nello stabilimento forzando un cancello secondario per accedere alla proprietà con un camion e sottrarre decine di migliaia di euro di legumi biologici coltivati in Italia. A dare la notizia, l’azienda stessa. “I criminali - si legge nella nota - hanno selezionato in modo certosino i prodotti di maggior valore”. Quanto accaduto è stato scoperto il lunedì, al rientro in azienda. A quel punto sono state allertate le forze dell’ordine. “Un brutto colpo arrivato nel momento peggiore della vita di questa società” dichiara Marzio Presciutti Cinti, amministratore unico di Agribosco, che continua: “Lo scorso aprile sono stato richiamato dall’assemblea dei soci con il mandato di farle superare il grave stato di crisi in cui versava. In queste ore così buie e difficili chiediamo un aiuto particolare da parte della cittadinanza". dichiara ancora Marzio Presciutti Cinti nel chiedere se qualcuno ha visto qualcosa. L’azienda sta attivando una raccolta fondi volontaria per chi volesse aiutare Agribosco. “Non vogliamo regali - dichiara l’amministratore - ripagheremo l’aiuto di oggi con i prodotti della prossima campagna, il frutto del lavoro di centinaia di agricoltori biologici che da oltre trent’anni lavorano con Agribosco”. L’azienda ha quindi avviato una campagna di crowdfunding sulla piattaforma GoFundMe.

