San Valentino, inviate al Corriere le vostre frasi d'amore

Torna una iniziativa classica del Corriere: la pubblicazione delle frasi d'amore in occasione della festività di San Valentino. Per la festa del patrono degli innamorati, siete invitati a scrivere la vostra dedica d'amore e a inviarla al Corriere. Via email all'indirizzo [email protected] oppure attraverso WhatsApp al numero 334.6148138. Le frasi saranno pubblicate nell'edizione del Corriere di martedì 14 febbraio. C'è tempo fino a domenica 12 febbraio alle ore 24 per spedire le dediche. (Per motivi di spazio il materiale sarà selezionato dalla redazione).

