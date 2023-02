Città di Castello, è morto Renzo Forini. E' stato alla guida del commissariato. Aveva 78 anni

Carlo Stocchi 01 febbraio 2023 a

a

a

Prima in polizia, poi nel mondo del volontariato: sempre in prima fila per aiutare il prossimo. Città di Castello è un po' più povera. A 78 anni, improvvisamente, è morto Renzo Forini, figura di spicco della comunità tifernate. Originario di Todi, Forini ha percorso dall’età di 19 anni tutte le tappe all’interno della polizia, diventando negli anni ‘70 a Città di Castello, comandante del distaccamento di polizia stradale, legando il suo ulteriore impegno per l’apertura dell’attuale sede del Commissariato alla presenza dell’allora ministro dell’Interno, Nicola Mancino e del capo della Polizia, Parisi. Dal 1990 fino alla “pensione” ha prestato servizio come ispettore al commissariato. Una volta in “pensione” è diventato volontario nell’associazione Anteas dimostrando ancora quell’innata ed encomiabile propensione verso il prossimo. Renzo Forini lascia la moglie Anna Maria, i figli, Alessandro, Gabriele ed Alessandra, consigliere comunale e presidente di commissione. Tanti i messaggi di cordoglio, fra cui quello del sindaco Luca Secondi.

Cordoglio per la morte di Massimo Minciarelli, avvocato e giornalista

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.