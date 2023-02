Umbria, è morto il fotografo Rinaldo Biconne: i suoi scatti hanno raccontato Nocera Umbra

Sandra Ortega 01 febbraio 2023 a

Lutto a Nocera Umbra, è morto il fotografo Rinaldo Biconne. Se ne è andato a 75 anni. Con i suoi scatti ha narrato eventi per oltre cinquanta anni, non solo privati, della gente del paese, ma anche quelli pubblici, feste, celebrazioni, scorci, paesaggi e fatti di cronaca come quelli del terremoto che colpi l’Umbria nel 1997. Numerosi i messaggi di cordoglio. “Rinaldo è stato sicuramente un punto di riferimento per la città – commenta il vicesindaco Alberto Scattolini – personalmente è stato un amico carissimo, un grande amante del territorio, che è riuscito a fotografare ogni angolo di Nocera. Lascia un patrimonio culturale enorme, immagini, momenti e volti di un valore inestimabile e identitario della nostra terra”.

