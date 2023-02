Foligno, anziana cade e chiede aiuto, ma sbaglia numero di telefono. Soccorsa dai poliziotti

01 febbraio 2023 a

Un'anziana di Foligno cade a terra e non riesce a rialzarsi. Telefona alla figlia per chiederle aiuto, ma sbaglia numero. Dall'altra parte del telefono risponde una donna. La signora capisce la gravità della situazione e allerta subito la Polizia. Gli agenti dopo aver rintracciato l'indirizzo, si recano sul posto. La vittima dell'infortunio è una cittadina italiana classe 1930. I poliziotti, una volta sotto al palazzo, sentono dei rumori provenienti da uno degli appartamenti al piano terra e per entrare nell'edificio suonano ai citofoni. A quel punto la figlia della 92enne, al secondo piano, apre la porta e consente di prestare soccorso alla mamma. Arrivano anche gli uomini del 118 per prestare le prime cure. L'anziana dopo qualche minuto si è tranquillizzata e passato lo spavento ha ringraziato calorosamente i poliziotti e i sanitari.

