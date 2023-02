Minacce contro Cantone sulla chat degli anarchici: "Ce lo ricorderemo"

Fra. Mar. 01 febbraio 2023 a

"Ce lo ricorderemo". E' questo il commento comparso nella chat Telegram del circolo anarchico La Faglia di Foligno, in relazione alla notizia dell'audizione in Commissione giustizia del Senato del Procuratore capo di Perugia, Raffaele Cantone, nel corso della quale, ha specificato che il 41 bis per Alfredo Cospito, è nato da un'inchiesta della Procura del capoluogo umbro. Sul fatto stanno indagando i carabinieri del Comando provinciale di Perugia con i reparti territoriali e con quello specializzato del Ros.

