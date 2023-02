Magione: nasconde la cocaina negli ovetti Kinder, arrestato

01 febbraio 2023 a

I carabinieri della stazione di Magione hanno arrestato in flagranza di reato un 32enne di origini straniere, irregolare sul territorio nazionale, già noto alle forze di polizia, ritenuto presunto responsabile del reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, nel corso di una pattugliamento esterno, hanno controllato una autovettura, durante la perquisizione personale e veicolare hanno rinvenuto, custodite all’interno di un contenitore per sorprese degli “ovetti kinder”, undici dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di circa 10 grammi e la somma in denaro di 120 euro ritenuti provento dell’attività di spaccio. Lo stupefacente era stato nascosto nella manica del pesante giubbotto invernale, ma non è sfuggito alla perquisizione dei militari.

Condotto in caserma, in accordo con la Procura della Repubblica di Perugia l'uomo è stato arrestat0. Denaro e stupefacente sono stati sottoposti a sequestro. Dopo il processo per direttissima l’arresto è stato convalidato ed è stato disposto l’obbligo di dimora.

