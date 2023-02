Gubbio, calano i nati all'ospedale di Branca

Euro Grilli 01 febbraio 2023 a

Dopo il trend positivo degli ultimi anni nel 2022 nell’ospedale comprensoriale di Branca si è registrato un calo delle nascite. Sono state 457, dato al di sotto della soglia delle 500 da sempre ritenuta il limite di sicurezza per fugare eventuali pericoli di tenuta per il reparto di ostetricia e ginecologia del nosocomio di Gubbio e Gualdo Tadino. Cinquecento nuove nascite rappresenta, infatti, il volume di attività minimo che garantisce in generale il mantenimento in piena sicurezza dei punti nascita. Anche nel 2021 era stato superato il tetto delle 500 nascite con ben 514 parti.

