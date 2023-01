Perugia, morta anziana travolta da un'auto: decesso in ospedale dopo ore di agonia

31 gennaio 2023 a

Una donna di 76 anni è morta martedì sera in ospedale a Perugia dopo essere stata investita poche ore prima a Colombella. L'anziana stava attraversando la strada quando è stata travolta da un'auto in corsa. Le persone presenti hanno subito chiamato i soccorsi ma le ferite riportate dalla donna erano molto gravi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell'incidente.

