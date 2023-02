Narni, incidente di caccia: il parrucchiere ferito a morte da un colpo partito dal fucile di un amico

Chiara Rossi 01 febbraio 2023 a

a

a

E’ ancora a disposizione dell’autorità giudiziaria all’obitorio dell'ospedale di Grosseto (foto), in attesa dell’autopsia, la salma di Giovanni Stentella, il 53enne parrucchiere narnese morto lunedì 30 gennaio 2023 in un terribile incidente di caccia nella zona di Pitigliano, in provincia di Grosseto.

Parrucchiere di Narni muore a 53 anni in un incidente di caccia

La procura maremmana ha aperto un fascicolo sull’incidente e secondo le ricostruzioni fatte dai carabinieri della zona, accorsi sul posto insieme al 118, il proiettile che ha ucciso l’uomo sarebbe partito accidentalmente dal fucile di un compagno di caccia, anch’egli residente nel Narnese e amico del 53enne.

Incidente di caccia, parte un colpo e muore un poliziotto di 45 anni

Una terribile fatalità che è costata la vita al parrucchiere narnese, deceduto sul colpo perché il proiettile ha raggiunto gli organi vitali, colpendolo in pieno petto.

Servizio completo sul Corriere dell'Umbria dell'1 febbraio 2023

Si indaga sulla morte di Davide: il colpo è partito dal suo fucile?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.