Terni. Scappano dal ristorante senza pagare il conto, il titolare: "Tornino o li denuncio"

Il fattaccio è successo la sera di lunedì 30 gennaio 2023 e, dopo pochi minuti, il racconto della vicenda era già in rete, visto che i titolari del locale non hanno aspettato neanche dieci minuti e hanno addirittura pubblicato il video della “fuga” (nella foto un frame).

Giovani rubano e scappano senza pagare il conto

E’ successo a Terni che tre giovani sono andati a cena al ristorante Duomila, lungo via del Rivo, nel quartiere omonimo. Ebbene, quando nei piatti c’era ormai più poco o niente, i tre clienti sono passati davanti alla cassa, sigaretta in mano: “Andiamo a fumare un attimo fuori e rientriamo”. E invece i ragazzi se la sono data a gambe.

“Siamo stanchi per questo comportamento e non abbiamo mai preso posizione in merito, abbiamo sempre lasciato andare - dicono dal ristorante Duomila - ma questa volta ci vogliamo tutelare. Per questo chiediamo a questi 3 ragazzi di tornare al locale e di pagare. Nel caso non tornino dovremo prendere provvedimenti legali ed avviare la procedura di denuncia. Ci fidiamo dei nostri clienti ma non sopportiamo questo comportamento scorretto”.

