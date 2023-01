Terni, morto a 42 anni a casa di un amico: si sospetta l'overdose

31 gennaio 2023 a

a

a

Un ternano di 42 anni, le cui iniziali sono E.M., - è stato trovato morto nel pomeriggio di martedì 31 gennaio 2023 all'interno di un'abitazione di un suo amico in via degli Artieri, in pieno centro storico, a Terni.

Ternano 49enne trovato morto in una baracca chiusa dall'esterno: ipotesi overdose



Sul posto, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo: tutti i soccorsi si sono rivelati inutili.

Le indagini sono condotte dalla polizia di Stato - intervenuta con personale di Volante, Mobile e Scientifica - e coordinate dal sostituto procuratore Marco Stramaglia.

La prima ipotesi è che il 42enne sia deceduto a causa di un mix letale di stupefacenti - sotto la lente ci sono finiti in particolare metadone e cocaina - ma saranno gli esami autoptico e tossicologico ad accertarlo.

Gestiva rete di spaccio: arrestato 24enne, aveva provocato overdose ed era fuggito all'estero



La notte precedente, quella fra lunedì 30 e martedì 31 gennaio 2023, l'uomo si era già sentito male ed era stato tratto in salvo dagli operatori del 118.

Serrate le indagini della sezione antidroga della squadra Mobile di Terni per fare piena luce sulla vicenda, di concerto con l'autorità giudiziaria.

Ucciso dalla droga a 54 anni. Il pusher patteggia la pena

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.