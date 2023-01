Umbria, camion con escavatore sbatte e danneggia cavalcavia sulla E45: carreggiata chiusa all'altezza di Promano

31 gennaio 2023 a

a

a

Nel tardo pomeriggio di ieri un mezzo pesante che trasportava un escavatore lungo la E45 a Promano - in provincia di Perugia - ha urtato un cavalcavia con la parte alta del carico, danneggiando gravemente la struttura dell’opera. I tecnici Anas sono intervenuti sul posto per i rilievi del caso, accertando la lesione di una trave. Per garantire la sicurezza della circolazione è chiusa la carreggiata sud, con transito consentito a doppio senso in carreggiata opposta, mentre lo svincolo di Promano è chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Roma.

Limite 30 nelle strade piene di buche

La strada comunale che sovrappassa la E45 in corrispondenza del cavalcavia danneggiato è chiusa al traffico con deviazioni sul posto. Anas ha già avviato gli approfondimenti tecnici necessari alla progettazione dei lavori di ripristino che dovranno essere eseguiti, secondo soluzioni tecniche e modalità in corso di valutazione. Al momento è stata posta in opera una struttura provvisoria a sostegno della trave danneggiata.

Video su questo argomento Neve sulla E45, viabilità rallentata lungo la superstrada | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.