Perugia, torna il Carnevale di San Sisto. Ecco il programma

A Perugia, nel quartiere di San Sisto tornano i carri di Carnevale. La tradizione riprende dopo il lungo stop con tre date da segnare in calendario. Stilato già il programma. Primo appuntamento domenica 12 febbraio con la grande apertura in piazza Martinelli alle 14,30 che vedrà la presentazione dei carri allegorici a tutti i partecipanti. Al microfono la giornalista Donatella Binaglia. La partenza e la sfilata saranno accompagnate dalla musica della band Miwa e i suoi componenti. Dopo il corteo è previsto un gran finale con il Carnival party con l’accompagnamento dei One more shot al Cral della Perugina. La domenica successiva, 19 febbraio, i carri replicheranno la sfilata al centro del quartiere, questa volta ad accompagnare il corteo sarà la banda amici dell’Arte del Carnevale di San Sisito. Nella giornata di Martedì Grasso il corteo colorato dei carri allegorici avrà come tappa il centro storico della città: alle 10,30 i carri arriveranno in piazza IV Novembre per la presentazione alle autorità cittadine e nel pomeriggio attraverseranno corso Vannucci fino ad arrivare in piazza Italia.

