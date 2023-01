Assisi, omicidio Piampiano: Fabbri confessa: "Vorrei essere morto io. Non avevo il coraggio di dirlo ai genitori"

Francesca Marruco 31 gennaio 2023 a

Piero Fabbri, in carcere con l'accusa di omicidio volontario ha confessato di avere sparato all'amico Davide Piampiano credendolo un cinghiale. L'ammissione è arrivata nel corso dell'interrogatorio di garanzia che si è tenuto in carcere. L'avvocato Luca Maori che lo difende ha chiesto la revoca della misura cautelare in carcere. Il GIP si è riservato.

"Piero so morto": le ultime parole di Davide Piampiano

"Ho pensato che fosse il cinghiale, non volevo sparare al mio amico. Era buio". Queste le parole di Piero Fabbri che poi ha assicurato di non aver avuto alcuna intenzione di depistare le indagini. "Ero completamente sconvolto e poi non ho avuto il coraggio di dirlo ai suoi genitori". E poi, secondo quanto racconta il legale all'uscita dal carcere, Fabbri avrebbe detto al gip: "Non ho più una vita ora, dovevo morire io e non Davide che per me era come il figlio che non ho mai avuto".

