Assisi, cacciatore ucciso: l'amico davanti al giudice

Stamattina martedì 31 gennaio Piero Fabbri, detto il biondo, un secondo padre per Davide Piampiano ucciso ad Assisi durante una battuta di caccia, comparirà alle 12 dinanzi al gip, Piercarlo Frabotta per l’interrogatorio di garanzia. Dopo la rinuncia alla difesa da parte dell’avvocato, Delfo Berretti, per l’amicizia che lo lega alla famiglia della vittima, la tutela legale di Fabbri è stata assunta dall’avvocato Luca Maori. E forse potrà dire la sua verità. Per la Procura di Perugia guidata da Raffaele Cantone e pure per il gip, Fabbri – non solo non ha soccorso Davide e ha depistato le indagini - ma ha pure sparato contro il ragazzo senza una benché minima precauzione “imposta nell’esercizio dell’attività venatoria”.

