Perugia, Fontivegge rivuole i portieri di quartiere

Che fine hanno fatto a Perugia i portiere di quartiere per Fontivegge, Bellocchio e Madonna Alta? Lo chiedono i cittadini delle zone interessate.

E ricordano quando nel febbraio del 2020, “poco prima della serrata per il Covid, nei locali dell’ex coworking Binario 5, oggi destinati alla Biblioteca delle Nuvole, venne presentata tale iniziativa - ricorda Giulietto Albioni del comitato Progetto Fontivegge in un post su Facebook -. Nella brochure che fu consegnata ai cittadini si evidenziavano le mansioni dei tre responsabili principali, uno per ogni zona, che sarebbero poi stati coadiuvati da 10 collaboratori nei ruoli di osservatori e referenti per le problematiche dei tre quartieri”. E Albioni aggiunge: “Purtroppo, tra le intenzioni e la realtà possiamo affermare che c’è stato un abisso. Non sappiamo al Bellocchio e a Madonna Alta quali risultati siano stati ottenuti ma senz’altro a Fontivegge non ci siamo accorti di nulla: nessuno ci ha mai interpellati e possiamo senza falsa modestia affermare che ciò che avrebbero dovuto fare queste figure, in buona parte l'abbiamo fatto noi di Progetto Fontivegge”.

La domanda e le considerazioni le abbiamo poste all’amministrazione comunale che faceva capo al progetto Regeneration center finalizzato alla riqualificazione delle aree periferiche in cui rientrava anche questa misura, l’unica di servizio sociale. Un progetto pensato fin dal 2016 ma partito tre anni dopo, diventato attivo nel 2020 e che, poi, si è concluso dopo due anni, per la precisione nel marzo scorso.

E poiché il progetto non è strutturale, spiegano dall’amministrazione, per rifinanziarlo adesso sono necessari altri fondi europei e soprattutto una nuova programmazione.

Ma che funzione hanno avuto nei due anni di attività? Il Progetto Fontivegge ne parla come presenze-assenti. Hanno operato nelle zone indicate tre operatori senior affiancati da 5/6 tirocinanti. Il loro compito - sempre secondo quanto viene spiegato dagli Uffici comunali - è stato soprattutto di operatività in ambito sociale. Per entrare nello specifico hanno avuto compiti di mappatura di alcune aree verdi per l’allestimento dell’arredo urbano, d'interventi di manutenzione nei parchi e stimolare l’aggregazione all’aria aperta funzionale proprio alle limitazioni imposte dal Covid e, tra le attività di maggior successo, hanno indetto anche un contest per l’abbellimento e il decoro urbano potenziando il verde nei giardini e nei balconi dei quartieri.

L’attività dei portieri legata al bando Regeneration center si è quindi conclusa ed è stata interamente rendicontata - precisano sempre dal Comune- sul futuro tutto tace. Ma la mancanza di continuità indebolisce un’idea interessante che in due anni ha faticato ad attecchire e che invece avrebbe avuto bisogno di una operatività di lungo periodo per produrre buoni risultati. Forse, allora, a Fontivegge si sarebbero accorti dei portieri.

