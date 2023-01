Perugia, al via i lavori nell'area ex De Megni a Ponte San Giovanni

31 gennaio 2023 a

La città di Perugia si trasforma. “A Ponte San Giovanni dopo l’area ex Palazzetti, riparte anche l’area ex De Megni- Solaria con il completamento dell’edificio residenziale in stato di abbandono da quasi dieci anni”. Lo annuncia il sindaco Andrea Romizi in un post sulla sua pagina Facebook.

“Gli importanti interventi messi in atto dall’amministrazione comunale per la riqualificazione di Ponte San Giovanni - prosegue il sindaco - stanno innescando processi virtuosi che spingono anche i privati ad azioni di rivalorizzazione del quartiere, che si affiancano così all’importante piano di opere pubbliche in atto”.

Il sindaco, inoltre, fa sapere che il complesso, oggetto di un fallimento, è stato acquisito da un imprenditore che intende completare l’area. Il progetto prevede l’ultimazione dell’immobile esistente e le relative urbanizzazioni a servizio dello stesso.

Si ricorda che l’area denominata ex De Megni è un maxi complesso immobiliare situato in via Adriatica al centro di Ponte San Giovanni. Andato all’asta più volte, il complesso è stata oggetto negli anni scorsi di segnalazioni e interventi delle forze dell’ordine per occupazioni abusive. E adesso proprio il recupero di questa area portano il sindaco a una considerazione: “Gli interventi di rigenerazione urbana si rivelano così un volano immediato sull’economia di un territorio e rappresentano un’occasione di sviluppo che l’amministrazione intende supportare”.

Da ricordare, infine, che l’area vicina, dell’ex Palazzetti, diventerà entro giugno 2026 un complesso edilizio modello, caratterizzato da un mix funzionale costituito da alloggi di edilizia residenziale sociale a canone concordato, spazi commerciali, servizi di quartiere (asilo nido, parco della musica e laboratorio didattico del parco archeologico dei Volumni) e spazi aperti di relazione tanto aperti quanto protetti. Questa area, infatti, è al centro del programma di riqualificazione Pinqua (Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare), finanziato dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 30 milioni.

