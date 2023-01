Terni, schianto mortale in Valnerina. Interrogatorio per il giovane rumeno

Antonio Mosca 31 gennaio 2023 a

Si svolgerà martedì 31 gennaio, alle 9.30, a Terni, l’interrogatorio di convalida del fermo del 24enne rumeno che, nella serata di sabato 28 gennaio, ha causato l’incidente in cui ha perso la vita il 36enne Manuel Galeazzi.

Il tragico schianto (nella foto di Stefano Principi) si è verificato, come si ricorderà, sulla strada Valnerina a Collestatte Piano, nei pressi dell’ex Snia Viscosa. Il giovane rumeno, residente a Ferentillo, è piantonato in ospedale con ferite guaribili in 20 giorni. E proprio al Santa Maria il magistrato andrà ad interrogarlo.

Intanto è stata disposta l’autopsia sul corpo del 36enne. Dai primi accertamenti è emerso che l’Alfa procedeva a più di cento chilometri orari al momento del tragico impatto con la Smart.

Servizio completo sul Corriere dell'Umbria del 31 gennaio 2023.

