Aeroporto di Perugia, Sase conferma le trattative con Ita per un volo giornaliero su Milano

Alessandro Antonini 31 gennaio 2023 a

a

a

“Sono in corso trattative con Ita per un volo giornaliero su Milano. Al momento si tratta di un’ipotesi su cui stiamo lavorando”.

Una eventualità come possibile alternativa al Frecciarossa. La conferma arriva dal presidente della Sase, società di gestione dell’aeroporto di Perugia, il generale Stefano Orazio Panato. Si ipotizza un collegamento giornaliero su Malpensa con partenza al mattino e ritorno la sera da e per il San Francesco. La trattativa si incrocia con la partita del Frecciarossa che parte da Perugia poco dopo le 5 del mattino e arriva fino a Torino passando per Milano. Il servizio del treno al alta velocità non risulta più prenotabile dal 1 marzo. Non è disguido di Trenitalia. Ci sarebbero trattative in corso per limare la spesa del servizio.non ci sono queste premesse”.

Servizio completo nell'edizione de 31 gennaio del Corriere dell'Umbria

Non ci sono soldi: il Comune non finanzia più l'aeroporto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.