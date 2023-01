Terni, morto in un incidente di caccia parrucchiere 53enne di Narni

Chiara Rossi 30 gennaio 2023 a

Terzo cacciatore umbro a perdere la vita nell’arco di sole tre settimane. Questa volta la vittima è Giovanni Stentella, 53enne di Narni, in provincia di Terni, ferito a morte da un colpo di fucile ieri mattina a Pitigliano, nel Grossetano, in Toscana.

L’uomo, molto conosciuto a Narni Scalo, dove aveva un negozio di parrucchiere in via Tuderte, chiamato Emozioni Parrucchieri, è deceduto durante una battuta di caccia intorno alle 12. Il narnese, era stato invitato con un gruppo di amici. in località Pantano per una battuta al colombaccio.

Il terribile incidente è avvenuto, come detto, in tarda mattinata: il 53enne è stato colpito da un colpo partito accidentalmente e per lui purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 della Asl Toscana, l’automedica di Pitigliano, la Misericordia di Manciano ed i vigili del fuoco. Sul posto anche l’elisoccorso Pegaso 2, pronto a trasportare il ferito in ospedale e invece i soccorritori non hanno potuto far altro che costatare il decesso.

