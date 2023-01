Bettona, la cometa verde sopra l'Umbria: la foto della stella di Neanderthal, l'1 febbraio la minima distanza dalla Terra

Pietro Paolo Savini 30 gennaio 2023 a

La foto che pubblichiamo in questo spazio ci è stata inviata da Michela Giorgelli che dopo una notte trascorsa a “caccia” della cometa di Neanderthal, sfidando anche le temperature gelide dei Giorni della Merla, è riuscita a fotografarla, grazie al cielo terso, a un pizzico di fortuna e alla sua bravura di fotografa, durante il suo passaggio sopra l’Umbria. Lo scatto è stato realizzato a Passaggio di Bettona con una Sony Alpha 7 III e un obiettivo di 600 mm, conapertura focale F6.3, tempo di scatto 10 secondi. La cometa di Neanderthal, che ha la caratteristica di presentarsi all’occhio umano di colore verde, è nota, tra gli esperti, con il nome in codice di C/2022 E3 (ZTF). La cometa C/2022 E3 (ZTF), arriva direttamente dalla nube di Oort - la riserva di comete ai confini del sistema solare, che risalgono ai tempi in cui si sono formati il Sole ed i pianeti - ed è stata scoperta il 2 marzo 2022 grazie agli strumenti della Zwicky Transient Facility. Il 12 gennaio ha raggiunto il perielio, ovvero la minima distanza dal Sole. Per molti giorni è stata troppo debole per essere osservata facilmente a occhio nudo, ma ora lo sta diventando: nella seconda metà di gennaio ha raggiunto la sua massima attività che culminerà mercoledì 1 febbraio con la minima distanza dalla Terra, circa 42 milioni di chilometri. EduINAF ha lanciato la campagna osservativa “Una cometa tra le stelle d’inverno” insieme all’Unione Astrofili Italiani.

