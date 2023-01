Foligno, denunciato l'aggressore di piazza San Domenico

Susanna Minelli 30 gennaio 2023 a

Rintracciato e denunciato dagli uomini del commissariato di Foligno l'aggressore di piazza San Domenico. Nella serata del 26 gennaio, in piazza San Domenico, si era infatti verificata un’aggressione ai danni di un cittadino nordafricano che era stato inseguito in strada e ferito all’avambraccio con un coltello. L’uomo aveva riportato lesioni giudicate guaribili dai medici dell’ospedale San Giovanni Battista in 10 giorni.

A distanza di 48 ore, ultimati gli approfondimenti investigativi del caso, gli agenti della polizia di Stato, coordinati dal vicequestore aggiunto Adriano Felici, sono riusciti ad attribuire un volto e un nome all’autore dell’aggressione.

Si tratta di un uomo del Maghreb sulla trentina, già noto alla polizia, che in base alla ricostruzione effettuata dagli investigatori ha aggredito la vittima per futili motivi.

Fondamentale, ai fini della sua identificazione, il contributo di alcuni testimoni oculari dell’episodio, oltre alle risultanze dell’attività investigativa portata avanti dagli uomini del commissariato folignate.

Lo straniero è stato dunque denunciato alla Procura della Repubblica di Spoleto e dovrà rispondere del reato di lesioni personali aggravate.

Va ricordato che il ferito non aveva sporto denuncia, nè fornito indicazioni utili alle indagini agli inquirenti.

