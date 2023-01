Perugia, i commercianti di Borgo Bello: "Ci sentiamo abbandonati"

Gabriele Burini 30 gennaio 2023 a

Non abbandonate il Borgo Bello di Perugia. È questo l’appello che viene lanciato da residenti e commercianti di Corso Cavour.

Crisi nera a Borgo Bello: chiusa anche la libreria Mondadori

Nelle ultime settimane diverse attività hanno chiuso visto che il quartiere - a detta loro - è sempre più spento, mancano entusiasmo e iniziative. “Borgo Bello è sempre stato un piccolo paese grazie alla collaborazione dei commercianti - spiega Letizia Bestiaccia del negozio Corso Cavour 58 - Finché ci siamo organizzati da soli è andata abbastanza bene, ora meno. Anche per Natale siamo rimasti fuori dalle luminarie e alcuni lavori potevano essere fatti meglio. Diciamo che siamo sempre stati lasciati un po’ a noi stessi, con problemi in passato anche legati a spaccio e delinquenza. Ci sentiamo abbandonati dall’amministrazione - anche in passato non è che la situazione fosse migliore - però pure noi siamo parte del centro storico”.

Servizio completo nelle pagine del Corriere dell'Umbria del 30 gennaio 2023

