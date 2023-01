Umbria, la monete elettronica non piace: ultimi in Italia per utilizzo Pos

Sabrina Busiri Vici 30 gennaio 2023 a

a

a

La moneta elettronica non piace agli umbri. Rispetto a un mondo in cui gli strumenti di pagamento stanno diventando sempre più avanzati tant’è che in cinque anni, dal 2016 al 2021, i dispositivi Pos sono aumentati in Italia del 98%, L’Umbria pure seguendo il trend si attesta solamente al 51% in più, quasi la metà rispetto al dato nazionale.

Salta la soglia minima dei pagamenti con il pos. E per errore dimenticato l'aumento del tetto del contante. Giorgetti si scusa

L’incremento basso nella classifica nazionale dove al primo posto per crescita c’è la Campania (+127%), seguita dal Lazio (+126%) e al terzo posto la Calabria (+116%). Addirittura l’Abruzzo sta +106%. Insomma, Umbria fanalino di coda per uso del Pos a dirlo è l’indagine sugli strumenti di pagamento condotta dal Centro studi Uilca Orietta Guerra su dati Banca d’Italia. E Luciano Marini, segretario Uilca Umbria, in un'intervista pubblicata dal Nuovo Giornale nazionale, ha proprio evidenziato come questo ritardo possa dipendere da una carenza di competenze digitali e da qui la necessità di rafforzarle. Se, poi, si considera che l’Umbria presenta una popolazione per età sensibilmente più vecchia di quella italiana (il 26% ha più di 64 anni rispetto al 23,2% in media Italia) si spiega ancora di più il ritardo nell’uso degli strumenti di pagamento digitali ed elettronici.

Superbonus, allarme per i crediti bloccati. Simonetti (Fabi): "Situazione gravissima"

Per Marini è quindi necessario intervenire. “I dati - specifica - dimostrano comunque l’interesse di fasce della popolazione sempre più estese per i nuovi strumenti di pagamento. Una componente che diventa più ampia nei segmenti di popolazione di età più giovane ma ci sono spazi di crescita anche in quella di età avanzata”.

A fronte di aumenti nell’uso degli strumenti elettronici e digitali c’è un calo in Italia in tre anni del 40% degli assegni bancari come pure degli assegni circolari (-13,7%) e degli effetti (-28%).

Sempre dall’indagine Uilca si evince che l’Umbria è tra le regioni in cui la desertificazione bancaria si è fatta sentire maggiormente: dal 2016 a 2021 si è registrato un calo degli Atm del 17% rispetto alla media italiana che si attesta a -11%. E nel centro Italia i comuni serviti da banche sono passati, dal 2015 al 2021, da 812 a 697 (-14,2%) e gli sportelli da 6.396 sono scesi a 4.496 (-29,7%).

Banca Centro Toscana Umbria si espande, dieci nuove filiali. Ora il piano industriale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.