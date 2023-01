Umbria, denunciato un minorenne al giorno: aumentano le lesioni

Francesca Marruco 30 gennaio 2023 a

a

a

Sono 397 i minorenni iscritti nel registro degli indagati nell’anno appena trascorso. Ovvero più di uno al giorno. Lo certifica il Procuratore della Procura dei Minori, Flaminio Monteleone, nella relazione presentata in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario. Inoltre, sono anche aumentati i procedimenti penali passati da 427 a 529.

Rubavano telefoni e soldi ai coetanei: portato in comunità un altro componente della baby gang

In aumento le denunce per lesioni che la fanno da padrone passando da 85 a 133, ma non mancano l' omicidio stradale, tentato omicidio o reati sessuali.

Servizio completo nel Corriere dell'Umbria del 30 gennaio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.