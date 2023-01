Assisi, Davide Piampiano ucciso: l'amico arrestato ha mentito anche alla moglie

Francesca Marruco 30 gennaio 2023 a

Pochi istanti dopo aver chiamato Alessandro e avergli detto “corri, vieni giù Davide si è tirato una schioppettata” Piero Fabbri, il 56enne in carcere con l’accusa di omicidio volontario con dolo eventuale per aver sparato al 24enne, chiama pure la moglie e gli racconta la stessa bugia. Quella che Piampiano si era sparato da solo.

Davide ucciso: l'amico arrestato incastrato dalla GoPro della vittima

Ma Piero sa che non è così. Il colpo che uccide Davide è partito dal suo fucile. Eppure mente. Sin dai primi istanti. E continua a mentire fin quando i carabinieri della Compagnia di Assisi non lo portano in carcere. Nei giorni successivi alla morte di Davide, Piero, che la vittima considerava alla stregua di un secondo papà, continua nella sua inutile messinscena. Mai una parola su quanto veramente accaduto.

Il servizio completo nel Corriere dell'Umbria del 30 gennaio

