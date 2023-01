Spoleto, sicurezza pedoni, in arrivo altre zone 30

Sullo stesso argomento: Agenti aggrediti in carcere da un detenuto

Gli interventi per garantire la sicurezza ad auto e pedoni, ora si spostano nella immediata periferia di Spoleto. Esattamente nell'area di San Nicolò, San Giovanni di Baiano e Morgnano. Dopo la riorganizzazione della rete stradale urbana dell'area cittadina che va tra Viale Martiri della Resistenza e Viale Matteotti, entro la fine di febbraio partirà infatti la progettazione di nuove Zone 30 che prenderanno in esame in questo caso alcune aree della immediata periferia di Spoleto.

Servizio completo sul Corriere dell'Umbria di lunedì 30 gennaio

