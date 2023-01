Terni, detenuto si uccide dopo una rissa scoppiata in carcere

29 gennaio 2023 a

Ancora un episodio tragico nel carcere di Terni. Nella tarda serata di sabato 28 gennaio un detenuto di origini siciliane ha deciso di togliersi la vita impiccandosi. Lo comunica il sindacato autonomo polizia penitenziaria, attraverso il segretario nazionale dell’Umbria, Fabrizio Bonino.

“L’uomo, detenuto siciliano in Alta sicurezza, era rimasto coinvolto nel pomeriggio in una rissa con alcuni detenuti campani dopo che ad uno di questi era stato trovato, in un pacco inviato dai familiari, un telefonino”, spiega. “Le ragioni della rissa non si conoscono, ma in serata il detenuto siciliano si è tolto la vita in cella. Purtroppo il pur tempestivo intervento degli agenti non ha potuto evitare che il ristretto riuscisse a togliersi la vita”.

“Abbiamo sempre detto che la morte di un detenuto è sempre una sconfitta per lo Stato”, commenta amareggiato Donato Capece, segretario generale del Sappe. Per Capece, “la via più netta e radicale per eliminare tutti questi disagi - afferma - sarebbe quella di un ripensamento complessivo della funzione della pena e, al suo interno, del ruolo del carcere".

