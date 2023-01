Umbria, trovata morta a 55 anni nella vasca da bagno. Dramma a San Giustino

29 gennaio 2023 a

a

a

E' stata trovata ormai senza vita nella vasca da bagno. Dramma a Lama, una frazione del comune di San Giustino, in provincia di Perugia, dove è deceduta una donna di 55 anni. A trovarla sono stati i familiari, che hanno poi allertato i soccorsi. In un palazzo a due passi dal centro, sono subito arrivati i medici del 118 con una ambulanza e i carabinieri della compagnia di Città di Castello. I sanitari hanno potuto constatare solo il decesso della donna, avvenuto per cause naturali, probabilmente un infarto. I militari, coordinati dal luogotenente Fabrizio Capalti, hanno effettuato tutti i rilievi del caso. La donna lascia un marito e due ragazzi giovanissimi. La drammatica notizia si è subito diffusa in paese, provocando sgomento e profondo cordoglio.

Sbanda per il ghiaccio, camionista di Perugia vola giù dal viadotto e muore

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.