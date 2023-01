Terni, trovato il giovane fuggito dopo l'incidente mortale. Era senza patente

29 gennaio 2023 a

Guidava senza patente il giovane che, nella tarda serata di sabato 28 gennaio, ha causato l’incidente in cui ha perso la vita Manuel Galeazzi nei pressi della cascata delle Marmore, a pochi chilometri da Terni.

Il 24enne rumeno si era messo al volante di un’Alfa 147 nonostante la revoca della patente per guida in stato di alterazione. La sua auto ha centrato in pieno la Smart del 36enne di Ferentillo che è morto sul colpo.

Il 24enne, in un primo momento, nonostante le ferite riportate, aveva cercato di allontanarsi, ma la polizia l’ha rintracciato poco prima dell’alba e ora sono in corso accertamenti sul suo conto.

